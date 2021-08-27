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Появилось видео с пожаром в промзоне курортного города Англии

Очевидцы засняли на видео пожар в промзоне курортного города Англии
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Очевидцы в английском курортном городе Ройал-Лемингтон-Спа засняли на видео пожар в городской промзоне. Материалы публикует РИА Новости.

На кадры попал столб густого черного дыма, который возвышается над крышами домов. Люди изумленно восклицают, видя мощные пламенные всполохи, вырывающиеся из очага возгорания. На фоне звучат сирены экстренных служб.

По последним данным, которые появились у Daily Express, в промзоне загорелся склад пластмассы. Спасатели рекомендуют плотно закрывать двери и окна, а также не выходить из дома всем, кто живет в 70 метрах от эпицентра взрыва. Информации о жертвах не поступало.

Ранее стало известно, что в промзоне города произошел взрыв, за которым последовало мощное возгорание. На место происшествия прибыли полиция, скорая помощь и аварийные службы. Автомобильные дороги,в едущие к промзоне были перекрыты.

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