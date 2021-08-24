Пять человек погибли в результате пожара на нефтедобывающей платформе в Мексике

BBC News: Пять человек погибли в пожаре на нефтедобывающей платформе в Мексиканском заливе

На нефтедобывающей платформе нефтегазовой компании Pemex в Мексиканском заливе произошел крупный пожар. Об этом сообщает BBC News.

В результате происшествия погибли как минимум пять человек, еще шестеро пострадали. На данный момент службы спасения продолжают искать пропавших без вести. Помимо этого, работа 125 нефтедобывающих скважин, которые платформа снабжает газом и электричеством, приостановлена.

По данным BBC News, за шесть недель до пожара в Мексике в подводном трубопроводе Pemex произошла утечка газа. Она спровоцировала пожар на поверхности океана. Очевидцы назвали возгорание «огненным оком». При этом глава предприятия Октавио Ромеро Оропеса отрицал наличие у компании проблем с ресурсами и инвестициями.

27 июля сообщалось, что на химзаводе Chempark на юге федеральной земли Северный Рейн в Германии произошел сильный взрыв. В результате происшествия погиб один человек, а число пострадавших приблизилось к 30. Несколько сотрудников предприятия пропали без вести. Местных жителей попросили закрыть окна и двери во избежание отравления ядовитыми химикатами.