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Пациенты погибли при пожаре в коронавирусной больнице в Северной Македонии

Минимум 10 человек погибли при пожаре в коронавирусной больнице в Северной Македонии
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Фото: Telegram-канал РИА Новости

По меньшей мере 10 человек погибли при пожаре в госпитале для больных COVID-19 в городе Тетово Северной Македонии. Об этом сообщает телеканал Alsat-M.

Как сообщает РИА Новости, возгорание произошло 8 сентября после 21:00 по местному времени (22:00 по московскому). Министр здравоохранения страны Венко Филипче подтвердил, что в результате пожара погибли 10 человек, однако указал, что число жертв может возрасти. «Это очень печальный день, выражаю свои глубочайшие соболезнования семьям», — написал он в Twitter.

В июле не менее 40 человек погибли при пожаре в госпитале южной провинции Ирака Ди-Кар. Предполагается, что пожар в ковид-больнице «Имам Хусейн» ( Al-Hussein Hospital) начался из-за взрыва баллона с кислородом.

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