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При пожаре в ковид-госпитале Ирака погибли не менее 40 человек

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В Ираке при пожаре в ковид-госпитале «Имам Хусейн» погибли не менее 40 человек

При пожаре в госпитале южной провинции Икара Ди-Кар погибли 40 человек. Не менее 70 пациентов удалось спасти, сообщает ТАСС со ссылкой на местный телеканал Al Arabiya.

Предполагается, что пожар в ковид-больнице «Имам Хусейн» ( Al-Hussein Hospital) начался из-за взрыва баллона с кислородом. На распространенных Al Arabiya видео видно, что пламя объяло все корпуса здания. Десятки человек оказались заблокированы в здании, пожарные уже локализовали возгорание.

Минздрав региона объявил режим ЧП. Премьер-министр арабской республики Мустафа аль-Казыми выехал на место трагедии, по данным местных СМИ.

В апреле 21 человек погиб при взрыве в багдадской больнице Ирака, 40 пострадали. По предварительной информации, пожару предшествовал взрыв в хранилище с кислородом. Здание выгорело практически полностью.

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