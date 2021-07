При пожаре в ковид-госпитале Ирака погибли не менее 40 человек

При пожаре в госпитале южной провинции Икара Ди-Кар погибли 40 человек. Не менее 70 пациентов удалось спасти, сообщает ТАСС со ссылкой на местный телеканал Al Arabiya.

Предполагается, что пожар в ковид-больнице «Имам Хусейн» ( Al-Hussein Hospital) начался из-за взрыва баллона с кислородом. На распространенных Al Arabiya видео видно, что пламя объяло все корпуса здания. Десятки человек оказались заблокированы в здании, пожарные уже локализовали возгорание.

Минздрав региона объявил режим ЧП. Премьер-министр арабской республики Мустафа аль-Казыми выехал на место трагедии, по данным местных СМИ.

At least 13 people have died in a fire that erupted at the Al-Hussein Hospital in #Iraq’s Nasiriyah district where coronavirus patients were being treated, according to local media outlets.https://t.co/RD10PmBBah pic.twitter.com/HiVl6RYtFj