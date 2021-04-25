Более 20 человек погибли при взрыве в больнице Ирака

В результате взрыва и пожара в больнице Ибн аль-Хатыб в Багдаде (Ирак) погиб по меньшей мере 21 человек, 40 пострадали. Об этом в воскресенье, 25 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на местный информационный портал Baghdad Al Youm.

Взрыв произошел вечером в субботу, 24 апреля, в клинике для больных коронавирусом на юге иракской столицы.

По предварительной информации, пожару предшествовал взрыв в хранилище с кислородом. Здание выгорело практически полностью.

В феврале в городской больнице №1 украинских Черновцов произошел взрыв. На втором этаже медучреждения взорвался баллон с кислородом. Там находились пациенты с коронавирусом, в результате один человек погиб, несколько человек пострадали.