На Украине произошел взрыв в больнице

В городской больнице №1 украинских Черновцов произошел взрыв, есть пострадавшие. Об этом в субботу, 27 февраля, сообщила замглавы областной госадминистрации Наталья Гусак на своей странице в Facebook.

«Я уже на месте, занимаюсь госпитализацией пациентов в другие больницы. Детали позже», — отметила она, не уточнив причину взрыва.

Как сообщает «Чернівецький Промінь», в медучреждение на втором этаже взорвался баллон с кислородом. Там находились пациенты с коронавирусом. По данным портала, один человек погиб, еще один пострадал.

В январе в украинском городе Винница прогремел взрыв на территории детского сада. Один ребенок получил небольшие ожоги. Его не стали отправлять в больницу. Воспитательница рассказала, что пострадала верхняя одежда детей, а взрывчатка была похожа на «мяч-попрыгунчик». Педагог решила, что это мячик.