На Украине прогремел взрыв в детском саду

В украинском городе Винница прогремел взрыв на территории детского сада. Об этом в понедельник, 11 января, сообщает «Gordonua.com».

Один ребенок получил небольшие ожоги. Его не стали отправлять в больницу. Воспитательница рассказала, что пострадала верхняя одежда детей, а взрывчатка была похожа на «мяч-попрыгунчик». Педагог решила, что это мячик.

«Они взяли его на горку. Никто ничего не поджигал. Он или из рук выпал, или его ведром стукнули, и произошел взрыв, — объяснила воспитательница. — Это какое-то самодельное устройство. Не петарда. Выглядело как попрыгунчик».

На месте взрыва работает следственно-оперативная группа, пиротехники и спасатели.

Ранее сообщалось, что в Днепропетровской области двое детей пострадали при взрыве гранаты во время игры. 14-летний подросток гостил дома у 6-летнего мальчика. Дети играли с гранатой. После взрыва их с травмами рук, живота и лица доставили в областную больницу.