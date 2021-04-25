Опубликовано видео с места взрыва в багдадской больнице Ибн аль-Хатыб для пациентов с коронавирусом, где погиб по меньшей мере 21 человек. Запись опубликовал Telegram-канал «LIFE SHOT».

Возгорание тушат спасатели, пациентов и персонал эвакуируют.

На опубликованных кадрах видно, как медицинские работники вывозят из горящего здания пациентов на каталках. На следующих кадрах здание показано снаружи.

Ранее 25 апреля ТАСС со ссылкой на местный информационный портал Baghdad Al Youm сообщил, что в результате взрыва и пожара в больнице для пациентов в коронавирусом Ибн аль-Хатыб в Багдаде (Ирак) погиб по меньшей мере 21 человек, 40 пострадали. Взрыв произошел в хранилище с кислородом. Здание выгорело практически полностью.