Мир
 
Последние новости
Посла США вызвали в МИД Турции после заявления Байдена
Невролог назвала неожиданный симптом опасных заболеваний
В администрации Беглова прокомментировали слухи о грядущей отставке
В сирийском порту после атаки беспилотника загорелся танкер
Российские производители оценили возможный запрет импорта чешского пива
Два разорванных пополам жилых дома в России попали на видео
Россиянам спрогнозировали аномально холодную погоду
Более 20 человек погибли при взрыве в больнице Ирака
Россиянин «освободился из плена» китайской «Фабрики звезд»
Новости партнеров
Прослушать новость

Опубликовано видео с места взрыва в багдадской больнице

Перейти в «Мою Ленту»

Опубликовано видео с места взрыва в багдадской больнице Ибн аль-Хатыб для пациентов с коронавирусом, где погиб по меньшей мере 21 человек. Запись опубликовал Telegram-канал «LIFE SHOT».

Возгорание тушат спасатели, пациентов и персонал эвакуируют.

На опубликованных кадрах видно, как медицинские работники вывозят из горящего здания пациентов на каталках. На следующих кадрах здание показано снаружи.

Ранее 25 апреля ТАСС со ссылкой на местный информационный портал Baghdad Al Youm сообщил, что в результате взрыва и пожара в больнице для пациентов в коронавирусом Ибн аль-Хатыб в Багдаде (Ирак) погиб по меньшей мере 21 человек, 40 пострадали. Взрыв произошел в хранилище с кислородом. Здание выгорело практически полностью.

Предыстория: Более 20 человек погибли при взрыве в больнице Ирака
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Более 20 человек погибли при взрыве в больнице Ирака
В стамбульской больнице прогремел взрыв
В центре Мадрида прогремел взрыв