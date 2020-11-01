В стамбульской больнице прогремел взрыв

В больнице медицинского факультета Стамбульского университета прогремели взрывы и начался пожар. Об этом сообщает издание Haberler.

Возгорание возникло в строящемся здании на территории Стамбульского университета. По предварительным данным, пожар произошел в результате возгорания строительных материалов на крыше здания.

İstanbul'da Çapa Devlet Hastanesin'de yangın çıktığı belirtiliyor. pic.twitter.com/ReYvHNTyV9 — BPT (@bpthaber) November 1, 2020

Отмечается, что прибывшие на место спасатели взяли пожар под контроль. Правоохранительные органы начали расследование. О пострадавших не сообщается.

Ранее в октябре в российской больнице произошел взрыв. В студенческой поликлинике Южно-Уральского государственного университета произошел взрыв будки для хранения баллонов с кислородом в поликлинике. Глава МЧС Челябинской области Павел Екимов заявил, что 158 пациентов и 40 человек персонала были эвакуированы. Пострадавших нет.