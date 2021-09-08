На оружейном заводе в Польше произошел взрыв

На оружейном заводе Mesko в польском городе Скаржиско-Каменная произошел взрыв. Об этом сообщили в эфире телеканала Polsat.

По последней информации, причиной взрыва стала детонация взрывчатых веществ. В результате погибла 41-летняя женщина, ее личность не раскрывается. Предполагается, что она была сотрудницей завода.

Версия, озвученная в эфире польской радиостанции RMF FM гласит, что взрыв произошел в процессе подготовки опасного вещества к транспортировке. Погибшая работница якобы переносила упаковку с только что высушенной взрывчаткой, когда случилась непроизвольная детонация.

«Это непостижимо для нас. Это большая трагедия, мы в шоке», — заявил председатель профсоюза предприятия Станислав Гловацкий. В полиции сообщили, что что сейчас проводится выяснение обстоятельств взрыва. По словам сотрудников завода, это первый подобный случай за последние 30 лет. Родственникам погибшей оказывается психологическая помощь.