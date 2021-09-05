Взрыв произошел на сахарном заводе около Киева

Пять человек пострадали при паровом взрыве на сахарном заводе около Киева

Паровой взрыв произошел на сахарном заводе в поселке Гребенки Киевской области. Об этом сообщается на сайте Национальной полиции Украины.

Как уточнили правоохранители, взрыв произошел 5 сентября около 16:00 по местному времени (17:00 по московскому). В результате пострадали пять человек, их состояние на данный момент неизвестно. Двоих госпитализировали в одну из больниц Киева, еще трех доставили в Белоцерковскую городскую больницу № 2.

16 августа взрыв прогремел в промзоне на юге Екатеринбурга. По информации источника «Интерфакса», из-за взрыва мог произойти выброс газов. На место были направлены специалисты химической защиты. Жителей близлежащих домов попросили закрыть окна и не выходить на улицу.