Выросло число погибших в результате взрывов на военном складе в Казахстане

Минобороны Казахстана: число погибших в результате взрывов боеприпасов выросло до 16

В Казахстане выросло число погибших в результате взрывов на военном складе. Об этом 7 сентября сообщили в министерстве обороны, передает «Sputnik Казахстан».

«В результате травм, полученных 26 августа при тушении пожара на складе боеприпасов в Жамбылской области, скончался военнослужащий войсковой части 28349 капитан Кыргызалиев Ерлан Рыскулбекулы, 1983 года рождения», — рассказали в военном ведомстве.

Кыргызалиев был начальником отделения хранения боеприпасов и одним из первых приступил к тушению возгорания. Он стал 16-ой жертвой взрывов.

Вечером 26 августа на складе в воинской части в Жамбылской области произошел пожар, спустя час начали взрываться боеприпасы. Всего произошло не менее 10 взрывов. Число пострадавших, по последним данным, составляет 90 человек. Были эвакуированы около 1,2 тысячи жителей близлежащих сел.

После случившегося министр обороны Нурлан Ермекбаев был отправлен в отставку, на его место назначен Мурат Бектанов. Ведется расследование.

