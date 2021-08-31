В Казахстане назначили нового министра обороны

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Мурата Бектанова новым министром обороны республики. Документ о назначении опубликован на официальном сайте президента Казахстана.

До этого Бектанов занимал пост начальника Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) республики и первого заместителя главы Министерства обороны, коим до ухода в отставку был Нурлан Ермекбаев.

31 августа Токаев принял отставку министра обороны республики Нурлана Ермекбаева после ЧП на складе боеприпасов в Жамбылской области, жертвами которого стали 15 человек.

26 августа на территории воинской части в Жамбылской области произошла серия взрывов, после чего в воздух начали взлетать боеприпасы. В результате ЧП были эвакуированы 700 жителей близлежащих сел, около 90 человек пострадали, погибли 15 человек. 29 августа на военной базе прогремел еще один взрыв, пострадавших не было.

После инцидента министр обороны Казахстана Ермекбаев подал заявление об отставке. Тогда глава оборонного ведомства заявил, что принял для себя решение в первые минуты после сообщений о взрывах, однако сначала он намерен сделать все возможное для ликвидации последствий взрывов.

