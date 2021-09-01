В Казахстане власти объявили режим ЧС в районе взрывов боеприпасов

Власти Жамбылской области Казахстана, где 26 августа прогремело шесть мощных взрывов на складе боеприпасов в воинской части, объявили режим чрезвычайной ситуации (ЧС) техногенного характера в Байзакском районе. Об этом сообщается на портале нормативно-правовых актов республики.

По данным источника, соответствующее решение принял глава областной администрации Бердибек Сапарбаев. Руководителем ликвидации ЧС назначен заместитель главы региона Талгат Мамаев. Он будет ответственен за устранение последствий ЧП на территории воинской части.

26 августа на территории воинской части в Жамбылской области произошла серия взрывов, после чего в воздух начали взлетать боеприпасы. В результате ЧП были эвакуированы 700 жителей близлежащих сел, около 90 человек пострадали, погибли 15 человек. 29 августа на военной базе прогремел еще один взрыв, пострадавших не было.

После инцидента министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев подал заявление об отставке. Тогда глава оборонного ведомства заявил, что принял для себя решение в первые минуты после сообщений о взрывах, однако сначала он намерен сделать все возможное для ликвидации последствий взрывов.