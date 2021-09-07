В Крыму оценили версию причастности Украины к взрыву газопровода на полуострове

К действиям украинских спецслужб надо проявлять самое серьезное внимание, следует быть готовыми к тому, что они и впредь будут пытаться совершать диверсии на территории России. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил сенатор от Крыма Сергей Цеков, комментируя данные ФСБ России о том, что взрыв на газопроводе в Крыму 23 августа организовало Главное управление разведки Украины.

«То, что на Украине планируют проведение различных диверсий в Крыму, подтверждается уже не одним фактом. Подобные действия они совершали буквально с 2014 года. Поэтому здесь для нас ничего удивительного нет», — констатировал он.

Политик выразил убеждение, что с учетом большого количества подобных диверсий на территории Донбасса, среди которых в том числе и политические убийства, нечто подобное Киев планирует и в отношении Крыма.

«Другое дело, что в отношении Крыма они стараются делать это максимально аккуратно, потому что это уже диверсия на территории Российской Федерации. Для Украины это чревато весьма серьезными осложнениями. Поэтому здесь они будут максимально маскироваться и всячески от этого открещиваться», — предположил сенатор.

Ранее в центре общественных связей ФСБ сообщили, что взрыв на газопроводе в Крыму, совершенный 23 августа, организовало Главное управление разведки Украины. По уголовному делу арестованы трое подозреваемых. Как установили российские спецслужбы, к диверсии причастна оперативная служба «Таврия» — территориальное подразделение разведки минобороны Украины в Херсоне — с участием организации «Меджлис крымско-татарского народа» (запрещена в России).