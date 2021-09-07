Появилось видео допроса ФСБ подозреваемых в диверсии на газопроводе в Крыму

ФСБ показала видео с места диверсии на газопроводе в Крыму и допроса исполнителя подрыва. Запись опубликовал телеканал «Звезда» в своем Telegram-канале.

На кадрах видно место подрыва газопровода. Мужчина представляется: Ахтемов Асан Исламович 1989 года рождения. Он рассказывает, что приехал в Херсон на рейсовом автобусе и там встретился с человеком в красных кроссовках и кепке, который назвал себя Саидом. Ему сказали сделать плохую вещь с газовой трубой, подорвать ее в селе Перевальное. В квартире исполнителям показали взрывное устройство и как им пользоваться.

Исполнитель говорит, что спрятал взрывное устройство у себя дома. Потом он с сообщником пошел к газовой трубе, выкопал там яму и заложил там бомбу. Она должна была сработать через 4-5 часов. Ему позвонил Саид и сказал, что взрывное устройство сработало. Он удалил переписку с кураторами.

Второй исполнитель Ахтемов Азиз Искандерович 1996 года рождения. Он также рассказывает о подготовке и совершении диверсии.

Ранее 7 сентября ФСБ России сообщило, что диверсию на газопроводе в Крыму, совершенную 23 августа, организовало Главное управление разведки Украины. К акции причастна оперативная служба «Таврия» — территориальное подразделение разведки Минобороны Украины в Херсоне — с участием организации «Меджлис крымско-татарского народа» (запрещена в России).

23 августа в селе Перевальное между Симферополем и Ялтой был поврежден газопровод. Полиция возбудила уголовное дело по статье об умышленном повреждении имущества.