Четыре человека погибли при пожаре в частном доме в Кургане

Две женщины и двое детей погибли при пожаре в частном жилом доме в Курганской области

Четыре человека погибли при пожаре в частном жилом доме в Курганской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СУ СК по региону.

По данным ведомства, возгорание произошло в частном доме, расположенном на улице Урожайная. Жертвами стали женщины 1958 и 1979 годов рождения и двое детей, 2013 и 2008 годов рождения. Хозяин дома 1975 года рождения госпитализирован с места происшествия.

Следователи проводят осмотр места происшествия, назначена ряд судебных экспертиз. Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).

В МЧС уточнили, что предварительной причиной пожара стала неисправность печного оборудования. В ликвидации возгорания задействованы 45 человек личного состава и 15 единиц техники.

Ранее в Санкт-Петербурге произошел пожар в жилом доме начала XX века. Загорелось здание на набережной реки Карповки, дом 30/15. Площадь возгорания составляет 800 квадратных метров. Сообщается, что горит мансарда жилого дома, построенного в начале XX века. По данным Главного управления МЧС региона, из горящего здания эвакуировали 100 человек. Информация о пострадавших пока не поступала.