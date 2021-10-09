В Санкт-Петербурге загорелся жилой дом начала XX века

Пожар начался в жилом здании на набережной реки Карповки в Санкт-Петербурге

В жилом доме в Санкт-Петербурге начался пожар. Об этом сообщает РИА Новости. Произошедшее также попало на видео.

Загорелось здание на набережной реки Карповки, дом 30/15. Площадь возгорания составляет 800 квадратных метров. Сообщается, что горит мансарда жилого дома, построенного в начале XX века.

По данным Главного управления МЧС региона, из горящего здания эвакуировали 100 человек. Информация о пострадавших пока не поступала.

5 октября также сообщалось, что в московском районе Чертаново произошел пожар в жилом доме. В итоге в огне погибли женщина и ребенок.