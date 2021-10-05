Появился список пострадавших при пожаре в жилом доме на юге Москвы

В сети опубликовали список пострадавших в результате пожара в московском Чертаново

При пожаре в Москве в районе Чертаново, в котором погибли россиянка с ребенком, пострадали шесть человек. Их список публикует Telegram-канал «МК: срочные новости».

В пожаре пострадала четырехлетняя Дарья А. — ее доставили в детскую больницу имени Сперанского. В НИИ Склифосовского госпитализировали Ивана Жогина (70 лет), Веру Егорову (64 года), Шаходат Шодиеву (54 года), Марию Ларину (21 год), Ольгу Рубцову (58 лет) и Валерию Бирюкову (26 лет).

Пожар в Чертаново произошел ночью во вторник, 5 октября. В результате возгорания погибли россиянка с ребенком, из здания эвакуировали 28 человек. Площадь пожара составила 30 квадратных метров. В его ликвидации участвовали 123 человека и 36 единиц техники.

Ранее в селе Кадниково Свердловской области сгорел дом, в котором находились двое детей шести и семи лет. Пожар начался в здании, которое пристроено к частному дому. Предварительно, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем или короткого замыкания.