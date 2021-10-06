В Новой Москве загорелся дом престарелых

В Новой Москве в деревне Летово загорелся дом престарелых. О пожаре сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«В деревне Летово произошел пожар в доме престарелых, наблюдается открытое горение и дым из-под кровли», — сообщил собеседник агентства. Пенсионеров эвакуируют из загоревшегося здания.

Как сообщает «Интерфакс», пожар произошел в мансарде частного коттеджа, где располагается пансионат для пожилых людей «Долгожитель».

На момент пожара в здании находились 40 человек.

Ранее в Москве в районе Чертаново при пожаре в девятиэтажном доме погибли россиянка с ребенком. Возгорание началось на втором этаже. Шесть пострадавших госпитализированы, еще одному россиянину помощь оказана амбулаторно.