Появилось видео с криками зовущих о помощи при пожаре на юге Москвы

Появилось видео пожара в девятиэтажном доме в Чертаново на юге Москвы

Кадры пожара в девятиэтажном доме в районе Чертаново на юге Москвы, где погибла россиянка с ребенком, появились в сети. Видео публикует Telegram-канал «360».

На кадрах снят момент пожара. В заблокированной горящей квартире слышны женские крики, зовущие о помощи. «Помогите, пожалуйста, быстрее!» — кричат россиянки. В ответ слышны мужские голоса, которые просят женщин уйти в дальнюю комнату, приложить мокрую тряпку к лицу и лечь на пол.

«Еще раз, уйди в дальнюю комнату, закрой дверь, намочи тряпку. К вам идет помощь!» — кричит одну и туже фразу мужчина.

Ранее сообщалось, что возгорание произошло ночью во вторник, 5 октября, на втором этаже. Шесть пострадавших госпитализированы. Площадь пожара составила 30 квадратных метров — в его ликвидации участвовали 123 человека и 36 единиц техники. Позднее появился список пострадавших при пожаре.