Сотни тысяч фанатов отвернулись от «Реала» из-за ухода Роналду

От Twitter-аккаунта мадридского «Реала» отписался почти миллион человек после объявления о том, что нападающий Криштиану Роналду уйдет в «Ювентус». На это обратило внимание испанское издание As.

За неполные двое суток с момента ухода португальца число подписчиков сократилось с 31,97 до 31,02 миллиона. В то же время официальный аккаунт «Ювентуса» вырос почти на 1,1 миллиона человека, в настоящий момент на него подписаны 6,17 миллиона пользователей.

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Несмотря на потери, Twitter «Реала» остается самым популярным среди всех футбольных клубов.

О переходе Роналду в «Ювентус» было объявлено 10 июля. «Мне кажется, настало время открыть новый этап в моей жизни, поэтому я попросил клуб отпустить меня. Прошу всех болельщиков понять меня», — объяснил свое решение португалец. Мадридский клуб выручил за игрока 100 миллионов евро. Кроме того, итальянская сторона выплатит 12 миллионов евро в рамках «сопутствующих расходов» и предусмотренного регламентом Международной федерации футбола (ФИФА) «механизма солидарности».

Роналду провел в составе мадридского «Реала» девять сезонов, перейдя в испанский клуб в 2009 году из «Манчестер Юнайтед». В составе «Королевского клуба» Роналду выиграл 16 трофеев. Среди них четыре кубка Лиги чемпионов. Кроме того, португалец стал лучшим бомбардиром в истории «Реала». В активе 33-летнего Роналду 451 гол в 438 матчах.

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