Президент России Владимир Путин раскрыл секрет своей работоспособности на встрече с сотрудниками сельхозпредприятия «Рассвет», сообщает телеканал «Звезда» во вторник, 9 октября.

Одна из сотрудниц поинтересовалась, как главе государства удается жить в столь плотном рабочем графике и при этом решать такое количество задач.

Путин ответил, что дополнительные силы он получает от общения с успешными людьми. «Самая лучшая энергетика — это общение с такими людьми, как вы», — сказал президент и добавил, что «это всегда такой хороший впрыск энергии».

В июне прошлого года американский режиссер Оливер Стоун, снявший документальный фильм «Интервью с Путиным», заявил, что его впечатлила работоспособность и самодисциплина российского президента.

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