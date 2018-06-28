Путин раскрыл источник силы российских офицеров

Президент России Владимир Путин на приеме в честь выпускников военных вузов в Кремле рассказал, в чем заключается духовная основа армии и флота России. Его слова приводит РИА Новости в четверг, 28 июня.

«Во все времена, на протяжении веков российский офицерский корпус был надежной опорой Отечества. И всегда наших лучших командиров отличали несгибаемая воля и решимость, блестящая профессиональная школа и уважение к подчиненным, готовность жертвовать собой ради Отечества и боевых товарищей. В преемственности этих великих традиций — духовная, нравственная основа армии и флота современной России, источник силы и твердости для нынешнего и для будущего поколения российских офицеров», — сказал Путин.

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Также в ходе выступления глава государства сообщил, что в ближайшее время на вооружение российской армии поступит ракетные комплексы «Авангард» и «Сармат».

1 марта во время оглашения послания Федеральному собранию Путин рассказал о разработке новейших систем вооружения, которые превосходят иностранные аналоги. В частности, речь шла о стратегическом ракетном комплексе «Сармат», крылатой ракете неограниченной дальности, подводном беспилотнике, авиационном ракетном комплексе «Кинжал», гиперзвуковом ракетном комплексе с планирующим крылатым блоком и боевой лазерной установке.

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