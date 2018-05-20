Россия задумала воскресить «Сатану» ради спутников

Россия может возобновить запуск спутников с использованием выведенных из эксплуатации межконтинентальных баллистических ракет РС-20 («Сатана»), возродив проект «Днепр» без участия Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

«Рассматривается вопрос об использовании снимаемых с боевого дежурства ракет РС-20В по конверсионной программе пусков», — уточнил собеседник агентства.

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Он рассказал, что речь идет о модернизации под космические старты именно версии РС-20В, а не РС-20Б, которые ранее использовались по российско-украинскому проекту. Кроме того, для проекта не планируется привлекать украинскую сторону, которая отвечает за систему управления ракет.

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Ракетный комплекс «Воевода» (по классификации НАТО — «Сатана», — прим. «Ленты.ру») с тяжелой ракетой РС-20В, разработанный днепропетровским КБ «Южное», был поставлен на боевое дежурство в конце 1980-х годов. В марте 2018 года стало известно, что ракеты в ближайшее время утилизируют, а на смену им придет МБР «Сармат».

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