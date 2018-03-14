Российского наследника «Сатаны» показали вблизи

Испытания межконтинентальной жидкостной баллистической ракеты комплекса «Сармат», проходящие на 1-м Государственном испытательном космодроме, попали на видео. Кадры тестов опубликовал телеканал «Звезда».

Командующий Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев сообщил, что в ходе испытаний макета (ракеты без боевого оснащения) должны быть отработаны более 50 задач, которые позволят подтвердить правильность принятых конструктивных решений, касающиеся, в частности, систем и агрегатов пусковой установки, а также режимов предстартовой подготовки.

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Новейшую ракету тяжелого класса «Сармат» планируется принять на вооружение в 2019-2020 годах. Работы по проекту начались в 2011 году, создаваемая ракета сменит разработанный и серийно производившийся в УССР комплекс «Воевода» (Satan по номенклатуре НАТО).

По заявлениям разработчиков, «Сармат», несущий полезную нагрузку порядка десяти тонн, имеет дальность полета около 16 тысяч километров. Ракета способна достигать противника по баллистической траектории, проходящей через Южный полюс, а также перемещаться на сверхмалой высоте.

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