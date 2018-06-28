Путин пообещал выпускникам новые ракеты

Ракетный комплекс «Авангард» поступит в войска в ближайшее время, комплекс «Сармат» — уже через год, заявил президент России Владимир Путин на приеме в честь выпускников военных вузов в Кремле. Об этом сообщает РИА Новости в четверг, 28 июня.

«При этом целый ряд отечественных систем вооружения на годы, а может быть, и на десятилетия опережает зарубежные аналоги. Так, в Южном военном округе на опытном дежурстве стоит новейший авиационный комплекс "Кинжал", как вы знаете. В ближайшее время в войска поступят ракетные комплексы межконтинентальной дальности "Авангард" и через год — "Сармат". И это лишь часть современных вооружений, которые позволят в разы, кратно увеличить потенциал российской армии», — сказал российский лидер.

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1 марта во время оглашения послания Федеральному собранию Путин рассказал о разработке новейших систем вооружения, которые превосходят иностранные аналоги. В частности, речь шла о стратегическом ракетном комплексе «Сармат», крылатой ракете неограниченной дальности, подводном беспилотнике, авиационном ракетном комплексе «Кинжал», гиперзвуковом ракетном комплексе с планирующим крылатым блоком и боевой лазерной установке.

Ракеты комплекса «Авангард» способны лететь со скоростью в 20 раз выше скорости звука.

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