Названы сроки вооружения российской армии «Сарматом» и «Авангардом»

Стратегический ракетный комплекс «Сармат» поступит на вооружение в армию в 2020 году, «Авангард» — в 2019-м. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на заключительном совещании с руководством Минобороны и предприятий оборонно-промышленного комплекса, передает в пятницу, 18 мая, ТАСС.

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«Продолжаются испытания других перспективных систем, которые в ближайшем будущем пополнят состав наших стратегических сил. Имею в виду прежде всего комплекс "Сармат" (...), "Авангард" (...) и другие комплексы в соответствии с ранее принятым графиком», — пояснил он.

По заявлениям разработчиков, «Сармат», несущий полезную нагрузку около десяти тонн, имеет дальность полета около 16 тысяч километров. Ракета способна достигать противника по баллистической траектории, проходящей через Южный полюс, а также перемещаться на сверхмалой высоте.

Ракеты комплекса «Авангард» способны лететь со скоростью в 20 раз выше скорости звука, при этом, по словам главы государства, «он [комплекс] идет к цели, как метеорит, как огненный шар, температура на поверхности изделия — 1600-2000 градусов по Цельсию», а «крылатый блок при этом надежно управляется».

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