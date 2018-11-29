Порошенко взялся за права россиян

Украина на период действия в некоторых регионах страны военного положения введет ряд ограничений прав российских граждан, находящихся на территории этого государства. Об этом в своем Twitter сообщил президент Украины Петр Порошенко.

Порошенко подчеркнул, что никаких ограничений прав украинских граждан до открытого вторжения России не будет. «Если не будет открытого вторжения России за пределами операции объединенных сил (ООС — пришла на смену антитеррористической операции в Донбассе — прим. «Ленты.ру») на востоке и незаконно аннексированного Крыма, я подчеркиваю, и это моя принципиальная позиция — никаких ограничений конституционных прав и свобод не произойдет», — пообещал украинский лидер.

«Проводите концерты, ходите в банки. Не надо бежать в магазины и скупать спички и соль. Было дано поручение главе Национального банка [Якову Смолию] провести соответствующую разъяснительную работу с банками. Никаких ограничений на снятие депозитов, операций по обмену валют, поездок за границу для украинских граждан не будет. Для российских граждан такие ограничения будут введены. И я думаю, что это вполне оправдано», — подчеркнул Порошенко.

Военное положение в ряде регионов Украины, граничащих с Россией и Приднестровьем (Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской, Донецкой и Запорожской областях, а также внутренних водах Азовско-Керченской акватории) начало действовать 26 ноября с 14:00 по местному времени (15:00 мск) и продлится до 26 декабря.

Причиной ввода военного положения на части территории Украины в подписанном Порошенко законе обозначен произошедший 25 ноября инцидент в Керченском проливе. Тогда пограничное управление ФСБ России задержало три корабля Военно-морских сил Украины — катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу», которые пересекли российскую границу, не реагировали на требования остановиться и начали опасное маневрирование. Всего были задержаны 24 украинских моряка, все они арестованы сроком на два месяца.

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