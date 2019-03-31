Выборы президента Украины вне Украины прошли с очередями и нарушениями

На выборах президента Украины закрылись первые избирательные участки. Об этом сообщает «Интерфакс».

В украинском посольстве в столице Австралии Канберре приступили к подсчету голосов. Явка составила 7,2 процента. голосование началось в 23:00 субботы, 30 марта, и закончилось в 12:00 воскресенья, 31 марта по московскому времени.

Сообщается, что наибольший интерес выборы вызвали у украинских диаспор Польши и Чехии. Там к избирательным участкам с утра выстроились очереди.

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На выборах за рубежом также зафиксированы нарушения. В частности, в Мадриде сотрудник украинского посольства не допустил к голосованию активистку гражданской организации «Штаб по противодействию фальсификациям на выборах за границей Украины». Он оттолкнул женщину от двери и пытался отобрать у нее мобильный телефон. Аналогичный инцидент произошел в украинском консульстве в немецком Дюссельдорфе, а на избирательный участок в Минске не пустили российских журналистов.

Украинские избиратели за рубежом могут проголосовать на 101 избирательном участке в 72 странах мира. 99 участков созданы при посольствах и консульствах Украины. Еще два заграничных избирательных участка сформированы при воинских частях, дислоцированных за пределами Украины — в Демократической Республике Конго и Косове. В России голосование на украинских президентских выборах не проводится.

Голосование в первом туре выборов президента Украины началось 31 марта в 08:00 (время совпадает с московским). Участки закроются в 20:00. На пост главы государства претендуют 39 кандидатов. По данным на 15:00, явка составила 45,22 процента. На момент публикации материала правоохранительные органы зафиксировали более 1300 сообщений о нарушениях.

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