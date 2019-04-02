В штабе Зеленского отказались от дебатов с Порошенко и припомнили Коломойского

Лидеру президентской гонки на Украине артисту Владимиру Зеленскому не нужны теледебаты с действующим главой государства Петром Порошенко. Об этом заявил советник артиста Руслан Рябошапка на канале «Громадьске».

«Я не вижу просто смысла начинать эти, извините за грубое слово, собачьи бои, когда люди устраивают ток-шоу, а не дискуссию или обмен взглядами по программам», — сказал он.

По словам Рябошапки, в ближайшее время Зеленский намерен представить своим избирателям более детальный вариант предвыборной программы и начать знакомить их с членами своей команды. Советник подчеркнул, что у действующего главы было пять лет на то, чтобы сделать то же самое и доказать свои способности на деле, однако он этого не сделал.

«Какие вопросы к Зеленскому могут быть у Порошенко, считающего его марионеткой [олигарха Игоря] Коломойского? Может ему лучше с Коломойским дебаты вести?» — заметил Рябошапка.

Действующий президент Украины, комментируя итоги первого тура выборов, пообещал не дать своему оппоненту ни единого шанса во втором туре и в очередной раз назвал его пешкой Коломойского. Зеленский иронично прокомментировал эти слова, спросив, не является ли в таком случае сам Порошенко марионеткой Олега Свинарчука. Таким образом он намекнул на скандал с хищениями в оборонно-промышленном комплексе.

Первый тур выборов президента Украины прошел 31 марта. Лидером гонки стал Владимир Зеленский, набравший более 30 процентов голосов. Во второй тур, который запланирован на 21 апреля, он выйдет вместе с Порошенко, чей результат ниже почти вдвое. Имя нового главы государства станет известно до 1 мая.

В конце марта профайл Коломойского появился на сайте «Миротворец», где публикуется список «врагов Украины». Олигарх несколько лет проживает за рубежом, у них с Порошенко длительный конфликт. В частности, нынешний глава государства неоднократно заявлял, что Коломойский продвигает Зеленского или Тимошенко на пост президента из личной мести. Одним из инструментов влияния олигарха Порошенко называет его телеканал «1+1», где транслируются шоу медикомпании Зеленского. Коломойский утверждает, что поддерживает лидера гонки и Юлию Тимошенко как хороший болельщик, а его отношения с Зеленским чисто деловые и взаимовыгодные.

В конце февраля проект Bihus.info опубликовал расследование о контрабандных закупках российских деталей для оборонных предприятий Украины. Организаторами преступной схемы названы замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны Олег Гладковский и его сын Игорь. Оба ранее носили фамилию Свинарчук.

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