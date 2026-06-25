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03:35, 25 июня 2026Спорт

Сборная Марокко вышла в плей-офф ЧМ-2026

Сборная Марокко обыграла Гаити и вышла в плей-офф ЧМ-2026
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Завершился матч группы С чемпионата мира по футболу 2026 между сборными Марокко и Гаити. Марокканцы, несмотря на напряженный первый тайм, вырвали победу и вышли в плей-офф чемпионата.

Встреча прошла на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте (США). Счет открыл на 10-ой минуте матча голкипер марокканцев Яссин Буну, который забил мяч в собственные ворота. В ворота соперника удалось отправить мяч только на 39 минуте, автором гола стал Ашраф Хакими.

Практически в конце первого тайма, голом отличился гаитянский футболист Вильсон Изидор. Но в дополнительное перед перерывом время сборная Марокко все же сумела сравнять счет, и гол в ворота Гаити забил Исмаэль Сайбари (45+1 минута).

После перерыва обе команды произвели ряд замен. Выйти вперед у марокканцев получилось лишь на 78 минуте — гол забил Суфьян Рахими. Затем гаитяне получили несколько желтых карточек, но так и не сумели отыграться, а лишь заработали еще один мяч в ворота от Жессима Ясина.

Игра завершилась со счетом 4:2. Сборная Марокко заняла второе место в группе С, набрав семь очков. Команда Гаити осталась на последней строчке, не набрав ни одного очка.

Ранее в плей-офф также вышла команда Бразилии, разгромив Шотландию.

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