Бразилия разгромила Шотландию в матче ЧМ-2026

Бразилия разгромила Шотландию со счетом 0:3 и заняла первое место в группе С ЧМ-2026

На стадионе «Хард Рок» в Майами (США) завершился матч группы С чемпионата мира по футболу 2026, в котором на поле встречались сборные Шотландии и Бразилии. Бразильская команда одержала уверенную победу и заняла первое место в группе.

Бразильцы имели преимущество на поле с самого начала. В первом тайме дублем в ворота шотландцев отличился нападающий Винисиус Жуниор, он забил на седьмой минуте и в добавочное время (45+3 минуте).

После перерыва бразильцы продолжали держать игру под своим контролем, и уже на 60-й минуте гол забил Матеус Кунья. После чего, команда произвела еще ряд замен, но больше голов забито не было. Итоговый счет на табло — 0:3.

Желтые карточки за матч получили: бразильцы Данило и Фабиньо, а в команде Шотландии — Райан Кристи.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сесаром Рамосом Паласуэлосом из Мексики.

По итогам игры сборная Шотландии заняла третье место в турнирной таблице группы С. Команда набрала три очка за три матча. Бразилия заработала семь очков и стала первой.

Ранее сборные Швейцарии и Канады вышли в плей-офф чемпионата мира по футболу 2026 года.