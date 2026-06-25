Трамп выразил недовольство Европой

Трамп: США обсудят с Европой недовольство ее действиями в ходе войны с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон обсудит с Европой свое недовольство ее действиями в ходе войны с Ираном и посмотрит на дальнейшее развитие событий. Об этом сообщает ТАСС.

Об этом политик сообщил на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Глава Белого дома заявил, что испытывает огромное уважение к Рютте. Трамп усомнился, что встреча могла бы состояться, если бы кто-то другой занимал должность генсека Североатлантического альянса.

Ранее NYT сообщила, что обломки ракеты, которой ударили по школе для девочек в Минабе в Иране, имеют маркировку боеприпасов США. Также стало известно, что еще одна американская ракета PrSM попала по спортивному залу и расположенной рядом начальной школе на юге Ирана 28 февраля.