Тимошенко посоветовала Порошенко и Зеленскому перестать соперничать анализами

Руководитель партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко посоветовала действующему президенту Украины Петру Порошенко и лидеру предвыборной гонки Владимиру Зеленскому перестать соперничать анализами. Об этом она заявила в кулуарах Киевского форума по безопасности, передает в пятницу, 12 апреля, радио «Громадьске».

«Я хочу им посоветовать вернуться к реальному обсуждению того, как они страну будут выводить из этого тяжелого состояния. Чтобы страна это чувствовала. Будущее страны формируется не в кабинетах урологов», — сказала Тимошенко.

По ее мнению, ни один из кандидатов, вышедших во второй тур, не имеет достаточно возможностей разобраться с серьезными вызовами, стоящими перед Украиной. Однако, подчеркнула лидер «Батькивщины», ее команда в дальнейшем готова помогать любому избранному президенту, «в том числе из оппозиции».

Ранее в апреле Тимошенко отказалась от предложения Зеленского стать арбитром на их с Порошенко дебатах на стадионе «Олимпийский». В штабе кандидата в президенты отметили, что она была бы идеальным модератором дискуссии, поскольку не поддерживает ни одну из сторон и заняла третье место в первом туре выборов.

2 апреля лидер партии «Батькивщина» заявила, что намерена победить на осенних выборах в парламент.

Первый тур выборов президента Украины состоялся 31 марта. Во второй тур, намеченный на 21 апреля, прошли Зеленский с результатом более 30 процентов голосов и Порошенко, набравший около 16 процентов. Тимошенко, заняв третье место с результатом в 13,4 процента, выбыла из гонки. Согласно первым рейтингам соцопросов перед вторым туром, Зеленский по популярности опережает своего оппонента почти на 30 процентов.

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