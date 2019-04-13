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Порошенко снова позвал Зеленского на дебаты

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Петр Порошенко

Действующий президент Украины Петр Порошенко снова позвал лидера президенской гонки Владимира Зеленского на дебаты на стадион «Олимпийский» 14 апреля. Об этом он заявил в эфире телеканала «Интер», передает «112 Украина».

Порошенко выразил надежду, что они с Зеленским перейдут «к содержательным дискуссиям», и смогут рассказать украинцам о своих планах. По его мнению, это нужно для того, чтобы никто «не пытался втюхать Украине “кота в мешке”».

«Не прячьтесь, не бойтесь. Приходите и расскажете все, что у вас есть, для того, чтобы украинцы услышали», — заключил Порошенко.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что не уважает Петра Порошенко. Зеленский отметил, что он очень терпеливый человек, однако на «человеческом уровне» Порошенко «просто оскорбляет» его.

Первый тур президентских выборов состоялся 31 марта. Зеленский набрал более 30 процентов голосов, Порошенко получил в два раза меньше. Второй тур запланирован на 21 апреля.

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