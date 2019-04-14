В Киеве эвакуировали полторы тысячи человек из-за угрозы взрыва

В полицию Киева поступили сообщения о минировании нескольких городских объектов. Об этом сообщается на сайте Национальной полиции Украины в воскресенье, 14 апреля.

По данным ведомства, сначала поступила информация о минировании торгового центра, а спустя час — площади Независимости (майдана Незалежности).

Специалисты-взрывотехники, а также кинологи и следственно-оперативная группа прибыли по указанным адресам. Из торгового центра и с площади эвакуированы около 1500 человек.

Правоохранительные органы проводят проверку объектов и прилегающих территорий.

В это время в нескольких километрах от «заминированного» района на стадионе «Олимпийский» проходили дебаты участников второго тура президентской гонки в стране, на которые прибыл только украинский лидер Петр Порошенко. Второй кандидат на пост главы государства, шоумен Владимир Зеленский, на мероприятии отсутствовал.

6 апреля стало известно, что на трассе Киев — Переяслав-Хмельницкий взорвался автомобиль, в результате чего погиб один человек. По данным правоохранителей, в машине, двигавшейся со скоростью 150 километров в час, сдетонировало взрывное устройство. Водитель погиб на месте, автомобиль продолжил движение, после чего съехал в кювет и столкнулся с деревом.

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