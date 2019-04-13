Лондонская полиция открыла огонь рядом с посольством Украины

Полиция Лондона открыла огонь по автомобилю, который намеренно въехал в машину посла Украины в Великобритании. Об этом в субботу, 13 апреля, пишет The Telegraph со ссылкой на пресс-секретаря посольства.

По его словам, инцидент произошел около здания диппредставительства в Холланд-парк (Кенсингтон). Неизвестный направил свое транспортное средство в служебный автомобиль украинского посла.

Сотрудники правоохранительных органов, прибывшие на место, произвели несколько выстрелов по машине, которая представляла угрозу, водитель был задержан. Был ли он ранен, не сообщается. Среди представителей посольства пострадавших нет.

Как заметил собеседник издания, в последнее время ни одному из сотрудников дипмиссии не поступало никаких угроз.

Полиция оцепила район происшествия. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что на Воздухофлотском проспекте в Соломенском районе Киева возле здания посольства России прогремел взрыв. «В этом квадрате произошел разрыв высоковольтного кабеля, принадлежащего Юго-Западной железной дороге», — пояснили в ведомстве.

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