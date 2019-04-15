Команда Порошенко открестилась от билбордов с надписью «конец»

Глава департамента информационной политики Администрации президента Украины Владимир Горковенко заявил, что команда президента не имеет отношения к билбордам в стилистике агитационной кампании действующего главы государства Петра Порошенко с надписью «Конец». Его слова цитирует« Громадське».

«Да вы смеетесь? Мы же не такие уж идиоты, чтобы такое вешать, такую ​​глупость», — заявил он. По словам Горковенко, после скандала с билбордами, на которых рядом с Порошенко изображен президент РФ Владимир Путин, команда украинского лидера крайне осторожно подходит к агитации.

Чиновник связал появление агитационных материалов с главой города Черкассы Анатолием Бондаренко, так как, по информации украинской АП, впервые плакаты появились именно там. «Люди из политических кругов в Черкассах говорят, что он активно включился в избирательную кампанию [кандидата в президенты Украины Владимира] Зеленского», — сообщил Горковенко.

Ранее сообщалось о появлении билбордов в стиле предвыборной рекламы Порошенко, на которых изображена часть мужской головы без лица с надписью «конец». Некоторые увидели в билборде нарушение рекламного законодательства.

9 апреля сообщалось, что на улицах украинских городов и в газетах появились агитационные плакаты, где Порошенко стоит напротив Путина. Подпись под фотоколлажем гласила: «21 апреля. Решающий выбор». Плакаты вызвали широкий общественный резонанс.

7 апреля ЦИК Украины опубликовал итоги первого тура президентских выборов. По результатам обработки электронных и бумажных протоколов Зеленский получил 30,24 процента голосов, Порошенко — 15,95 процента. Второй тур пройдет 21 апреля.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!