Порошенко объяснил появление Путина на агитационных билбордах

Президент Украины Петр Порошенко объяснил использование изображения российского лидера Владимира Путина в своих агитационных билбордах. Соответствующее заявление он сделал на стадионе «Олимпийский» в Киеве, где у него должны были пройти дебаты с другим кандидатом на пост главы государства Владимиром Зеленским, трансляцию выступления вел «Телеканал Прямий» на YouTube.

По словам Порошенко, он не пытался таким образом поставить знак равенства между президентом России и Зеленским. «Я только хочу напомнить слова Путина, что для него любой президент Украины, кроме Порошенко, — это его мечта», — отметил украинский лидер, отвечая на вопрос журналистов.

Как пояснил президент Украины, главный посыл этих билбордов заключается в том, что Киев не даст Путину шансов на успех. «Не больше и не меньше», — подчеркнул он.

Ранее в штабе Порошенко заявляли, что реклама призвана напомнить избирателям о том, что российский президент считается «самой большой угрозой Украине», поэтому президент страны должен «смело смотреть ему в глаза».

9 апреля сообщалось, что на улицах украинских городов и в газетах появились агитационные плакаты, где Порошенко «стоит» напротив Путина. Подпись под фотоколлажем гласила: «21 апреля. Решающий выбор». Плакаты вызвали общественный резонанс.

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