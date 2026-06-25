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14:08, 25 июня 2026Моя страна

Россияне с размахом отметили открытие автобусной остановки и восхитили пользователей сети

Нижегородцы с концертом и угощениями отметили открытие автобусной остановки
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

В городе Выкса Нижегородской области местные жители с размахом отметили открытие автобусной остановки. Кадрами с празднества поделилась в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) одна из гостей мероприятия.

На видео девушка сняла концерт — артисты пели и играли на музыкальных инструментах прямо возле остановки. Также в кадр попал заваленный разными лакомствами стол. Гостей угощали свежими ягодами, лимонадами и пирогами. Судя по кадрам, на торжественное открытие остановки пришли десятки людей.

Пользователей сети восхитило данное событие и то, с каким восторгом его отметили местные жители.

«Такие вечеринки одобряю!», «Как же это прекрасно и как жаль, что я не знала об этом событии», «Мы тоже хотим», «Какой хороший стол накрыли», «А остановка-то реально красивая», — прокомментировали юзеры.

Ранее жители села Сандата в Ростовской области отпраздновали появление асфальтированной дороги. Они принесли угощения и устроили танцы.

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