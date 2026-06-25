Украденную картину стоимостью более миллиарда рублей нашли во время рейда у наркоторговцев

Во Франции полицейские нашли картину Пикассо в доме у тети наркодилера

Во Франции украденную картину Пабло Пикассо нашли у наркоторговцев. Об этом сообщает The Art Newspaper.

Полицейский рейд проходил в городе Шампиньи-сюр-Марн недалеко от Парижа 15 июня. Во время обыска дома, принадлежащего тете подозреваемого дилера, обнаружился портрет Мари-Терезы Вальтер, музы и натурщицы художника конца 1920-х-начала 1930-х годов. Ее стоимость оценивают примерно в 12 миллионов евро (около 1,1 миллиарда рублей). Кроме полотна, оперативники изъяли 20 килограммов каннабиса, предметы роскоши на 200 тысяч евро (18 миллионов рублей) и семь тысяч евро (около 630 тысяч рублей) наличными.

По сведениям полиции, картину украли почти случайно: охранник одного из парижских складских помещений признался на суде 19 июня, что совершил несколько краж, включая картину, которая ждала транспортировки. Как это часто бывает, наркоторговцы не знали, что делать с ценным трофеем. Полотно, подлинность которого при продаже подтвердил покойный сын Пикассо Клод, предназначалось для покупательницы из Сингапура.

Ранее картину Джексона Поллока «Номер 7A, 1948» продали на аукционе Christie's в Нью-Йорке за рекордные 181,2 миллиона долларов (около 15,5 миллиарда рублей), что сделало ее самой дорогой работой художника и четвертой в истории по стоимости среди всех проданных лотов. Предыдущий аукционный рекорд Поллока составил 61,2 миллиона долларов (около 5,2 миллиарда рублей)