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14:08, 25 июня 2026Из жизни

Украденную картину стоимостью более миллиарда рублей нашли во время рейда у наркоторговцев

Во Франции полицейские нашли картину Пикассо в доме у тети наркодилера
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Tony Vaccaro / Getty Images

Во Франции украденную картину Пабло Пикассо нашли у наркоторговцев. Об этом сообщает The Art Newspaper.

Полицейский рейд проходил в городе Шампиньи-сюр-Марн недалеко от Парижа 15 июня. Во время обыска дома, принадлежащего тете подозреваемого дилера, обнаружился портрет Мари-Терезы Вальтер, музы и натурщицы художника конца 1920-х-начала 1930-х годов. Ее стоимость оценивают примерно в 12 миллионов евро (около 1,1 миллиарда рублей). Кроме полотна, оперативники изъяли 20 килограммов каннабиса, предметы роскоши на 200 тысяч евро (18 миллионов рублей) и семь тысяч евро (около 630 тысяч рублей) наличными.

По сведениям полиции, картину украли почти случайно: охранник одного из парижских складских помещений признался на суде 19 июня, что совершил несколько краж, включая картину, которая ждала транспортировки. Как это часто бывает, наркоторговцы не знали, что делать с ценным трофеем. Полотно, подлинность которого при продаже подтвердил покойный сын Пикассо Клод, предназначалось для покупательницы из Сингапура.

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