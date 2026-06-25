Названы самые «ленивые» российские города

«Газета.Ru»: 57 % жителей Нижнего Новгорода хотят сократить рабочий день

Самыми «ленивыми» российскими городами оказались Нижний Новгород, Пермь и Воронеж. Жители этих городов мечтают сократить рабочий день, об этом говорится в исследовании Страхового Дома ВСК, пишет «Газета.Ru».

Из опроса следует, что 57 процентов молодых жителей Нижнего Новгорода проголосовали за сокращение рабочего времени с 8 часов до 6-7 часов при графике 5/2. В Перми и Воронеже доля таких респондентов составила по 50 процентов. Кроме того, 29 процентов жителей Нижнего Новгорода мечтают никогда не работать. Второе место по количеству голосов за отмену работы занял Санкт-Петербург (19 процентов). В среднем по стране процент «ленивой» молодежи составил шесть процентов.

В то же время самым трудолюбивым городом, где молодые жители готовы работать 8 часов в день и больше, оказался Краснодар (46 процентов), а второе место досталось Ростову-на-Дону (45 процентов).

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