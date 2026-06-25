Двух изрезанных ножом сестер нашли в квартире в российском городе

В Санкт-Петербурге в квартире дома на Бухарестской улице обнаружены две изрезанные ножом сестры-иностранки. Об этом сообщает «РЕН ТВ» в своем Telegram-канале со ссылкой на региональный Следственный комитет (СК) России.
Правоохранители провели осмотр квартиры, назначен комплекс судебных экспертиз.
Сейчас следователи устанавливают местонахождение их сожителя, который может быть причастен к произошедшему.
Ранее сообщалось, что в Салавате местные жители нашли заколоченный морозильник, внутри которого был труп мужчины.