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Силовые структуры
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14:08, 25 июня 2026Силовые структуры

Двух изрезанных ножом сестер нашли в квартире в российском городе

В Петербурге начали поиск сожителя, который мог изрезать ножом двух сестер
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Санкт-Петербурге в квартире дома на Бухарестской улице обнаружены две изрезанные ножом сестры-иностранки. Об этом сообщает «РЕН ТВ» в своем Telegram-канале со ссылкой на региональный Следственный комитет (СК) России.

Правоохранители провели осмотр квартиры, назначен комплекс судебных экспертиз.

Сейчас следователи устанавливают местонахождение их сожителя, который может быть причастен к произошедшему.

Ранее сообщалось, что в Салавате местные жители нашли заколоченный морозильник, внутри которого был труп мужчины.

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