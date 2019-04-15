Затылок Порошенко с надписью «конец» появился на билборде

Билборд в стиле предвыборной рекламы президента Украины Петра Порошенко появился в городе Черкассы. На нем изображена часть мужской головы без лица с надписью «конец». В герое плаката распознали главу государства, сообщают «Украинские новости».

В социальных сетях пользователи интернета предположили, что билборд заказали сторонники Владимира Зеленского — противника Порошенко в президентской гонке. Другие решили, что плакат — заявление самого президента: «Я устал, я ухожу».

Некоторые увидели в билборде нарушение рекламного законодательства.

9 апреля сообщалось, что на улицах украинских городов и в газетах появились агитационные плакаты, где Порошенко «стоит» напротив Путина. Подпись под фотоколлажем гласила: «21 апреля. Решающий выбор». Плакаты вызвали общественный резонанс.

7 апреля ЦИК Украины опубликовал итоги первого тура президентских выборов. По результатам обработки электронных и бумажных протоколов Зеленский получил 30,24 процента голосов, Порошенко — 15,95 процента. Второй тур пройдет 21 апреля.

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