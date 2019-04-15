Порошенко посмотрел сериал с Зеленским и ужаснулся

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что ужаснулся, посмотрев сериал «Слуга народа», где главную роль играет его соперник на выборах главы государства Владимир Зеленский. Об этом сообщает «Украинская правда».

«Я, честно говорю, его не видел, этот сериал, читал выжимки. Но потом взял и просмотрел — ужаснулся», — сказал Порошенко.

По его словам, сериал является частью «гибридной войны, которую Россия ведет против украинского государства» из-за своей антизападной риторики. В качестве примера такой риторики украинский лидер привел эпизод, где персонаж Зеленского разрывает соглашения с Международным валютным фондом, мотивируя это тем, что условия договоров организации с Киевом нарушают суверенитет Украины.

Материалы по теме Шутки в сторону Зеленский нравится Украине и России. За ним элита и силовики, и он может стать президентом

Президент в очередной раз подчеркнул, что Зеленский является «котом в мешке». Он раскритиковал оппонента за то, что тот не делает никаких четких заявлений, чтобы привлечь на свою сторону и тех, кто «хочет в ЕС и НАТО», и тех, кто «хочет возвращения Украины в сферу влияния России».

«Он как будто уравнение со всеми неизвестными. Его кампания похожа на немое кино, где актер быстро движется, огромную активность проявляет, но не произносит ни слова. Понять, что будет, очень трудно даже для меня — человека, который очень хорошо осведомлен и в экономических, и в политических реалиях», — подытожил Порошенко.

Сериал «Слуга народа», где главную роль играет Зеленский, повествует об истории учителя Василия Голобородько, который неожиданно становится президентом Украины и пытается провести реформы, встречая сопротивление олигархов и коррумпированных чиновников.

7 апреля ЦИК Украины обнародовал итоги первого тура президентских выборов. По результатам обработки протоколов, Зеленский получил 30,24 процента голосов, Порошенко — 15,95 процента. Второй тур пройдет 21 апреля.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!