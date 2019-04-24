Верховная Рада рассмотрит закон об ограничении полномочий Зеленского

Верховная Рада Украины рассмотрит законопроект, который существенно урежет полномочия президента страны. Об этом сообщает «Обозреватель» со ссылкой на слова одного из автора инициативы, вице-спикера парламента Оксаны Сыроид.

Депутат указала, что придумала законопроект, нацеленный на повышение эффективности процессов государственного управления, еще в 2003 году при втором президенте Украины Леониде Кучме. Она предлагала рассмотреть его каждому следующему главе государства, в том числе действующему президенту Петру Порошенко.

«Он тогда все начал отрицать и заявил, что сам знает, как и что делать. Как закончилась история его самоуправства — мы все знаем», — подчеркнула Сыроид. По ее словам, команда избранного президента Владимира Зеленского уже согласилась встретиться для обсуждения законопроекта.

Документ предлагает лишить главу государства различных полномочий исполнительной власти, поскольку «тут нечего делать президенту». Для этого предлагается внести изменения в 89 законов, которые можно условно отнести к трем группам.

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В частности, вице-спикер Рады предлагает снять с президента обязанность назначать чиновников во все государственные регуляторы — Национальные комиссии. Кроме того, она считает, что главу Службы безопасности Украины и министра обороны, избираемых парламентом, следует вывести из прямого подчинения главе государства. Наконец, Сыроид считает, что необходимо ослабить контроль президента в различных сферах, например в мелиорации, которая сейчас производится только по указу первого лица.

«Позитивом является то, что Верховная Рада созрела и готова привести полномочия президента в конституционные рамки. Сейчас президент — один игрок на поле, причем с мячом. Другие же должны стоять у ворот», — пояснила депутат.

Второй тур выборов президента Украины состоялся 21 апреля. По результатам обработки 100 процентов протоколов Зеленский набрал около 73 процентов голосов, Порошенко — чуть более 24 процентов. Сразу после объявления первых результатов экзитполов победитель президентской гонки заявил, что в первую очередь планирует заняться на новом посту возвращением на Украину «всех заключенных и пленных», сменой генпрокурора, а также продолжением урегулирования конфликта в Донбассе.

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