Победу Зеленского окрестили «электоральным майданом»

Победа Владимира Зеленского на выборах президента Украины является следствием «пятилетнего кошмара» для страны. Об этом заявила депутат «Оппозиционной платформы — за жизнь» Наталия Королевская, ее слова приводятся на сайте партии.

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По ее утверждению, итог выборов стал своеобразным «электоральным майданом», коллективным протестом украинцев против политики действующей власти. Королевская отметила, что избиратели в первую очередь ожидают от Зеленского шагов навстречу миру и отмены провальных реформ.

Депутат пообещала поддержать инициативы новой власти, но заявила, что «точно не позволит заниматься вредительством и принимать решения, которые усилят социальный и экономический кризис в стране».

Второй тур выборов президента Украины состоялся 21 апреля. По результатам обработки более 99 процентов протоколов, Зеленский набрал более 73 процентов голосов. Нынешнего главу государства Петра Порошенко поддержали менее 25 процентов избирателей. Официально итоги выборов планируется огласить 30 апреля. Срок полномочий действующего главы государства истекает в течение 30 дней после этого.

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