Украина допустила возможность разговора между Зеленским и Путиным

Между президентом России Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским может состояться телефонный разговор. Об этом заявил заместитель главы администрации украинского президента Вадим Пристайко, передает «Интерфакс-Украина».

Пристайко отметил, что диалог с Путиным может состояться, в частности, по важным для Украины вопросам, однако не уточнил, по каким именно. Он также подчеркнул, что предыдущий украинский президент Петр Порошенко также разговаривал с российским лидером.

Ранее Владимир Путин отмечал, что подискутировал бы с Владимиром Зеленским о минских соглашениях и возможном разрешении ситуации в Донбассе. До этого Зеленский заявлял, что не собирается лично встречаться с Путиным один на один, однако после выразил готовность к переговорам с российской стороной, отметив, что с Украиной «не следует говорить на языке угроз».

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