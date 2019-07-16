Климкин засомневался в важности русского языка

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что русский язык больше не имеет серьезного веса в системе международных отношений. Такую точку зрения он выразил в своем посте в Facebook, комментируя прошедшее в СБ ООН заседание на тему украинского языкового закона.

На подобные мысли Климкина навел тот факт, что представитель России в ходе заседания выступает на русском языке. Однако, отмечает украинский министр, он не видит «какой-то определяющей роли русского языка в архитектуре международных отношений». «Чем, скажите, русский до сих пор так важен? Почему, скажем, не польский, немецкий или, например, хинди?» — задался вопросом Климкин.

По его словам, ООН, и в том числе языковая система организации, требует реформы. В качестве варианта он предложил сделать официальным языком организации украинский, потому что «Украина тоже учредитель». В качестве подтверждения того, что его слова могут стать реальностью, он привел в пример успешный флешмоб киевского МИД #KyivNotKiev, после которого страны мира стали менять правила транслитерации названий украинских городов.

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Во вторник, 16 июля, в Нью-Йорке по инициативе России прошло заседание Совета Безопасности ООН, которое было посвящено украинскому языковому закону. В ходе заседания заместитель генерального секретаря ООН Розмари Ди Карло выразила обеспокоенность принятием на Украине этого закона и призвала Киев соблюдать языковые права национальных меньшинств.

Закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» вступил в силу 16 июля. Документом предусмотрено, что украинский язык является обязательным для органов государственной власти и местного самоуправления, учебных заведений, больниц и сферы обслуживания. На нем обязаны говорить в суде, армии, органах правопорядка, рекламе, в ходе предвыборных кампаний и проведения референдумов.

ООН имеет шесть официальных рабочих языков: английский, арабский, испанский, китайский, русский и французский. Немецкий язык имеет специальный статус «языка делопроизводства». При этом Секретариат ООН в качестве рабочих использует только два языка — английский и французский.

В конце 2018 года МИД Украины запустил флешмоб #KyivNotKiev, призывая иностранные государства официально изменить правописание украинских городов на английском языке. В результате Совет США по географическим названиям решил изменить правило написания названия столицы Украины в международной базе.

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